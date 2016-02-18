Перенести сайт на битриксе

Есть сайт, есть его бекап, есть купленный хостинг на петерхост.

Нужно перенести сайт - завтра вечером, также прописать ему новые днс, все там же в петерхосте, и проконтролировать чтобы на след.день (или когда делегируются днс) сайт заработал.

Цену рассмотрим адекватную, не оставляйте плиз заявки без цены