Перенести сайт на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок185 просмотров

Есть сайт, есть его бекап, есть купленный хостинг на петерхост. 

Нужно перенести сайт - завтра вечером, также прописать ему новые днс, все там же в петерхосте, и проконтролировать чтобы на след.день (или когда делегируются днс) сайт заработал. 

Цену рассмотрим адекватную, не оставляйте плиз заявки без цены

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров