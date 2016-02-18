Разграничить редакторов товара в opencart (ostore 1.5.5.4) Проблема: 1 товар редактирую несколько пользователей. Задача: сделать редактироавние товара только тому, кто его добавлял - и чтобы отображался тоже только ему.
Настроить каталог товаров. Сайт на основе WordPress
Настроить каталог товара на сайте. Нет четкого принципа вывода товаров на сайт. Необходимо сформировать правило вывода товара по наличию на сайте, то есть все товары "нет в наличие" должны уходить в конец каталога.
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