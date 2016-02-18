Настроить каталог товаров. Сайт на основе WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки143 просмотра

Настроить каталог товара на сайте. Нет четкого принципа вывода товаров на сайт. Необходимо сформировать правило вывода товара по наличию на сайте, то есть все товары "нет в наличие" должны уходить в конец каталога.

WordPress
9 лет назад
tonkihalena
Елена 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

a-infotext
Зафар 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Все четко и грамотно сделал! Благодарю за сотрудничество, буду и дальше обращаться! Советую!
Все было хорощо, заказчик вовремя проверил работу и оплатил

Заявки фрилансеров

a-infotext
Зафар 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад