Разграничить редакторов товара в opencart (ostore 1.5.5.4) Проблема: 1 товар редактирую несколько пользователей. Задача: сделать редактироавние товара только тому, кто его добавлял - и чтобы отображался тоже только ему.
[Wordpress] реферальная программа с выводом дерева пользователей
Необходимо реализовать реферальную программу на вордпресс, с возможностью вывода нижестоящих пользователей.
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