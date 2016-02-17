Верстка и натяжка на 1C-Bitrix.

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Требуется частный специалист по 1С-Битрикс

Планирую разработку сайта и хочу оценить бюджет на верстку и натяжку на cms 1C-Bitrix 

Напишите сколько будет стоить работа.

Пример сайта как будет у нас: www.michaelzingraf.com/ru... 

Для расчета представляем что дизайн немного сложнее. 

Функционал такой же. 

CMS 1C-Bitrix  

Напишите какого продукта битрикс хватит для данного функционала и его цену. 

Дизайн я предоставлю. Нужна только верстка и натяжка 

Особенности: 

Каталог-подкаталог-страница товара. 

Фильтр по категориям и атрибутам 

Слайдеры, фото, видео, попапы. 

3 языковые версии сайта (от вас только залить, тексты с нас) 

Адаптивность (будут адаптивные макеты дизайна) 

Спасибо за ваши предложения.

9 лет назад
aleks-krantov
Александр 
32 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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