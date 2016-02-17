Верстка и натяжка на 1C-Bitrix.

Требуется частный специалист по 1С-Битрикс

Планирую разработку сайта и хочу оценить бюджет на верстку и натяжку на cms 1C-Bitrix

Напишите сколько будет стоить работа.

Пример сайта как будет у нас: www.michaelzingraf.com/ru...

Для расчета представляем что дизайн немного сложнее.

Функционал такой же.

CMS 1C-Bitrix

Напишите какого продукта битрикс хватит для данного функционала и его цену.

Дизайн я предоставлю. Нужна только верстка и натяжка

Особенности:

Каталог-подкаталог-страница товара.

Фильтр по категориям и атрибутам

Слайдеры, фото, видео, попапы.

3 языковые версии сайта (от вас только залить, тексты с нас)

Адаптивность (будут адаптивные макеты дизайна)

Спасибо за ваши предложения.