Улучшить скорость работы данного сайта http://b-plitka.ru/
Верстка и натяжка на 1C-Bitrix.
Требуется частный специалист по 1С-Битрикс
Планирую разработку сайта и хочу оценить бюджет на верстку и натяжку на cms 1C-Bitrix
Напишите сколько будет стоить работа.
Пример сайта как будет у нас: www.michaelzingraf.com/ru...
Для расчета представляем что дизайн немного сложнее.
Функционал такой же.
CMS 1C-Bitrix
Напишите какого продукта битрикс хватит для данного функционала и его цену.
Дизайн я предоставлю. Нужна только верстка и натяжка
Особенности:
Каталог-подкаталог-страница товара.
Фильтр по категориям и атрибутам
Слайдеры, фото, видео, попапы.
3 языковые версии сайта (от вас только залить, тексты с нас)
Адаптивность (будут адаптивные макеты дизайна)
Спасибо за ваши предложения.
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