Разобраться с работой плагина super socializer для wordpress

$20
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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки227 просмотров

Есть сайт aboveart.ru, на котором установлен плагин для отображения социальных кнопок - super socializer.

Проблема в том, что счетчики лайков у соц. сервисов не показываются при загрузке, а отображаются только после обновления страницы.

Необходимо разобраться с этой проблемой и устранить её.

При успешном выполнении работы будет еще много задач по этому сайту.

WordPress
9 лет назад
frexin
Титов 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва

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