Разобраться с работой плагина super socializer для wordpress

Есть сайт aboveart.ru, на котором установлен плагин для отображения социальных кнопок - super socializer.

Проблема в том, что счетчики лайков у соц. сервисов не показываются при загрузке, а отображаются только после обновления страницы.

Необходимо разобраться с этой проблемой и устранить её.

При успешном выполнении работы будет еще много задач по этому сайту.