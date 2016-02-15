Opencart 2

Игорь после получения 50% предоплаты, сказал что первые результаты я увижу через 7 дней, потом долго морочил голову, находя тысячу отговорок почему он не делает мой проект, АБСОЛЮТНО НИЧЕГО не сделал за 20 дней, и 8 марта сказал что вернет деньги, НО полный возврат своих средств выбил с помощью администрации ресурса только 28 апреля Море времени, и нервов потеряно, сорван запуск проекта, ужас просто