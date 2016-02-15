Opencart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки201 просмотр

натянуть нарисованный дизайн, в стандартный шаблон.

если надо то найти модули для того чтобы выглядело как по задумке дизайнера как надо и установить их, возможно немного допилив их

Opencart
9 лет назад
a-i-w
50 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$150
14 дней
Игорь после получения 50% предоплаты, сказал что первые результаты я увижу через 7 дней, потом долго морочил голову, находя тысячу отговорок почему он не делает мой проект, АБСОЛЮТНО НИЧЕГО не сделал за 20 дней, и 8 марта сказал что вернет деньги, НО полный возврат своих средств выбил с помощью администрации ресурса только 28 апреля Море времени, и нервов потеряно, сорван запуск проекта, ужас просто

Заявки фрилансеров

Randols
Игорь 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад