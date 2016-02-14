Доработка сайт ана WordPress

Необходимо добавить возможность "переключения" отелей(hall) в рамках города (city)

http://lucky.wsdevelopment.net/city/corte-franca/ (http://prntscr.com/a3ith6)

На данный момент есть посты отелей и посты городов. В админке, по средствам плагина "произвольных полей", произведена привязка конкретных отелей к конкретному городу. При входе на страницу выбранного города (content-single-city.php) автоматически подгружается отель (блок внизу functions.php), привязанный к этому городу. Под заголовком страницы есть пагинация по отелям которая на данный момент не может связать все отели конкретного выбранного города и перелистывать их. Пагинация начинает перелистывать города и подгружать один отель след. города... Необходимо связать отели, что бы при перелистывании листались только отели данного города.

Нужно расширить php функцию этой пагинации (вверху блока отеля в functions.php) - "он" должен понимать какой пост ('post_type' =>) к нему пришел. Перебирать в этой пагинации посты привязанные к пришедшему в пост_тайп посту.