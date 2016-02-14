Есть интернет магазин на ImageCMS заполненный. fabrika-comforta.com.ua Нужно перенести весь контент и структуру на Opencart. Оперативная связь по скайпу.
Доработка сайт ана WordPress
Необходимо добавить возможность "переключения" отелей(hall) в рамках города (city)
http://lucky.wsdevelopment.net/city/corte-franca/ (http://prntscr.com/a3ith6)
На данный момент есть посты отелей и посты городов. В админке, по средствам плагина "произвольных полей", произведена привязка конкретных отелей к конкретному городу. При входе на страницу выбранного города (content-single-city.php) автоматически подгружается отель (блок внизу functions.php), привязанный к этому городу. Под заголовком страницы есть пагинация по отелям которая на данный момент не может связать все отели конкретного выбранного города и перелистывать их. Пагинация начинает перелистывать города и подгружать один отель след. города... Необходимо связать отели, что бы при перелистывании листались только отели данного города.
Нужно расширить php функцию этой пагинации (вверху блока отеля в functions.php) - "он" должен понимать какой пост ('post_type' =>) к нему пришел. Перебирать в этой пагинации посты привязанные к пришедшему в пост_тайп посту.
Заявки фрилансеров
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