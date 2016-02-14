Мелкие правки на WP

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки238 просмотров

Здравствуйте,

необходимо 

1. поменять цвет в футере и сайд баре

2. поменять цвета кнопок при переключении

3. установить плагин

WordPress
9 лет назад
prosto_Bill
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Все ок
Очень хороший заказчик. Грамотная постановка задачи. Оплата в срок. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Dimas-
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад