Доработка сайта на Simpla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки148 просмотров

Необходимо выполнить доработку цены доставки в Simpla CMS.

Есть 3 вида доставки:

1 вид доставки - бесплатный

2 вид - платный (фиксированная цена)

3 вид - будет 10% от цены заказа

Задача: в корзине сайта осуществить подсчет 3 вида заказа в зависимости от стоимости заказа. Чтобы это отображалось и участвовала в итоговой сумме заказа.

Универсальной доработки в админке для включения таких видов доставок не надо.

Проще говоря нужно в таб. "s_delivery" по id=2 в price записать значение равному 10% от стоимость заказа.

Желательно выполнить как можно компактней и без лишних наворотов.

9 лет назад
ilyasv
Илья 
44 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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