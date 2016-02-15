Обновить сайт с Joomla 1 5 22 на последнюю версию Joomla и используемые компоненты

нужно перенести все данные:

- шаблон

- статьи

- категории каталога товаров (товары переносить не нужно)

с сохранением старых ссылок

используемые компоненты

- virtuemart

- формы обратной связи

- sef urls

в некоторых компонентах использовался свой код но его можно не переносить

сайт представляет из себя корпоративный сайт с каталогом товаров с возможностью отправить сообщение (заказ) со страниц товаров и категорий

не интернет магазин. по сути статичный сайт. без регистрации пользователей и других интерактивных действий кроме отправки сообщения через форму обратной связи

UPD: сайт после обновления должен выглядеть также как и до обновления