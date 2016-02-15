Что необходимо сделать указано в файле во вложении. Сроки и цену хотелось бы услышать от вас. Желательный способ оплаты – карта сбербанка. Порядок работы – вы у себя, на тестовом сервере делаете ...
Обновить сайт с Joomla 1 5 22 на последнюю версию
Обновить сайт с Joomla 1 5 22 на последнюю версию Joomla и используемые компоненты
нужно перенести все данные:
- шаблон
- статьи
- категории каталога товаров (товары переносить не нужно)
с сохранением старых ссылок
используемые компоненты
- virtuemart
- формы обратной связи
- sef urls
в некоторых компонентах использовался свой код но его можно не переносить
сайт представляет из себя корпоративный сайт с каталогом товаров с возможностью отправить сообщение (заказ) со страниц товаров и категорий
не интернет магазин. по сути статичный сайт. без регистрации пользователей и других интерактивных действий кроме отправки сообщения через форму обратной связи
UPD: сайт после обновления должен выглядеть также как и до обновления
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