Микроразметка - CMS непонятная

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Завершен1 заявка156 просмотров

Важно! Бюджеты минимальны.

Сайт - http://bit.ly/1KKcWo7

CMS - для меня загадка.

Нужна микроразметка карточки товара и хлебных крошек.

В идеале - долгосрочное сотрудничество по добавлению микроразметки на разные CMS. 

9 лет назад
Maxglot
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

pantagruel964
Рустам 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Во время работы над проектом Рустам показал себя с наилучшей стороны. Он спланировал рабочий процесс, учел все тонкости, которые были в техническом задании и сдал работу в срок. Спасибо! При том что задача была не тривиальная и нужно было разбираться в самописной CMS - это ни как не повлияло на результат. А это дорогого стоит и видно, что программист он талантливый, на которого можно рассчитывать. Добавляю Рустама к себе в избранные фрилансеры и надеюсь, что в будущем мы будем сотрудничать.
Отличный заказчик. ТЗ составлено четко и грамотно Приятно было работать. Рекомендую к сотрудничеству!

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pantagruel964
Рустам 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад