Разработать сайт на друпал

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Завершен1 заявка135 просмотров

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Drupal
9 лет назад
tytovanata
Наталья 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
9 лет назад
$150
15 дней
Андрей отлично справился с работой. Очень хороший исполнитель. Мои наилучшие рекомендации.
Все прошло отлично, приятное и понятное общение. По проекту всегда онлайн, оплата в срок, что еще нужно) Спасибо!

Заявки фрилансеров

whitestripe
Андрей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
9 лет назад
ТОП-10
Системы управления (CMS)