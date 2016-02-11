Система управления ставками в Яндекс Директ через API.

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Доброго времени!

Требуется система управления ставками в Яндекс Директ через API. Может у кого есть какие наработки? . Пришлите пож-та функционал и расценки.

Спасибо!

9 лет назад
Nastasi2010
Анастасия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 отзывов

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