Модуль для prestashop

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки210 просмотров

. Бюджет 100-150

Задача Модуля «Х» : удобное добавление описания в карточку товара и возможность сравнения этого описания в «Сравнении товара».Задача первая : возможность добавления текствовых блоков (со встроенным редактором текста, который в престе используется ), чекбоксов , ……….Ознакомится с функционалом можно на примере этого модуля : http://addons.prestashop.com/ru/product-tab/19531--.html  Функционально он бы подходил идеально , НО : его недочёт в том , что нельзя прикреплять созданные в нём текствовые , поля, блоки , чекбоксы к определённой категории каталога .Задача вторая : созданные дополнительные поля , блоки и т.д. должны иметь возможность  закрепляться за определённы разделом каталога . Подобный модуль есть у меня – но он группирует Характеристики товара только - featurelockbycategory & multifeatures v1.5  - так у меня он называется !!!!.3.Задача третья: финальная )))). Возможность сравнивать описание товара , которое заполнено в те самые текстовые блоки, чекбоксы и т.д. из Задачи 1 – вывод информации в виде ровной таблицы ( заголовки блоков и т.д. должны быть рядом друг с другом на одной линии ) .

HTMLPrestaShop
9 лет назад
boyler
40 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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