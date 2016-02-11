Модуль для prestashop

. Бюджет 100-150

Задача Модуля «Х» : удобное добавление описания в карточку товара и возможность сравнения этого описания в «Сравнении товара».Задача первая : возможность добавления текствовых блоков (со встроенным редактором текста, который в престе используется ), чекбоксов , ……….Ознакомится с функционалом можно на примере этого модуля : http://addons.prestashop.com/ru/product-tab/19531--.html Функционально он бы подходил идеально , НО : его недочёт в том , что нельзя прикреплять созданные в нём текствовые , поля, блоки , чекбоксы к определённой категории каталога .Задача вторая : созданные дополнительные поля , блоки и т.д. должны иметь возможность закрепляться за определённы разделом каталога . Подобный модуль есть у меня – но он группирует Характеристики товара только - featurelockbycategory & multifeatures v1.5 - так у меня он называется !!!!.3.Задача третья: финальная )))). Возможность сравнивать описание товара , которое заполнено в те самые текстовые блоки, чекбоксы и т.д. из Задачи 1 – вывод информации в виде ровной таблицы ( заголовки блоков и т.д. должны быть рядом друг с другом на одной линии ) .