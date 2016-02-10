Адаптивность для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок159 просмотров

Необходимо сделать сайт https://auto-tuning.in.ua/ адаптивным под мобильные устройства.

Макетов нет. CMS Open cart 1,5

Рассмотрим варианты реализации. Желательно сразу предложения с стоимостью и приблизительными сроками на реализацию

9 лет назад
kattykolt
34 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров