Имеется проект, хочется перенести функционал построенный на php+яндекс карты со страницы http://www.magnumoil.ru/azs на движок вордпресс один в один, возможны мелкие правки. Исходники предоставлю. Задачи Финальный эксель файл как он должен выглядеть, из твоих ...
Установка и настройка шаблона на Bitrix (Малый бизнес)
Задача:
- установить и настроить шаблон из маркетплейс http://demo.marsdigital.ru/boxsol.divan/;
- настроить подгрузку данных из файла обмена 1С;
- убрать элементы, которые не будут использоваться: личный кабинет, цены (в карточке заменить на текстовое пояснение), в футере убрать "Мой аккаунт", реорганизовать корзину (товары, текстовое пояснение как в товаре, форма связи - все на одной странице), текстовое наполнение заменить по необходимости.
- подгружать рекомендуемые товары из файла обмена.
Выбранный исполнитель
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