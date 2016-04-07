Установка и настройка шаблона на Bitrix (Малый бизнес)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки291 просмотр

Задача:

  • установить и настроить шаблон из маркетплейс http://demo.marsdigital.ru/boxsol.divan/;
  • настроить подгрузку данных из файла обмена 1С;
  • убрать элементы, которые не будут использоваться: личный кабинет, цены (в карточке заменить на текстовое пояснение), в футере убрать "Мой аккаунт", реорганизовать корзину (товары, текстовое пояснение как в товаре, форма связи - все на одной странице), текстовое наполнение заменить по необходимости.
  • подгружать рекомендуемые товары из файла обмена.
От вас: вопросы (если имеются), ориентировочные календарные сроки начала и завершения проекта.
9 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Saloom
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$40
1 день
Все хорошо. Спасибо!
5+

Заявки фрилансеров

Saloom
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад