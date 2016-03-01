Установить тему на WordPress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок263 просмотра

Требуется установить купленный шаблон с ThemeForest на действующий сайт на WordPress.

Технические требования:

  • вариант шаблона - http://pencidesign.com/soledad/soledad-magazine/
  • все правки необходимо выполнять в дочерней теме, чтобы не получить в будущем проблем с обновлением купленного шаблона
  • структура URL должна остаться прежняя
  • заменить в меню

    на ul > li (см. открытое мега-меню)
  • добавить файл с переводом (файл выдам)
  • сделать регенерацию thumbnail
  • добавить rel=nofollow к ссылкам на теги и кнопки соц-сетей (в каждом шаблоне)
  • убрать дубли странц из-за replytocom, предотвратить индексирование таких страниц (функцию дам)
  • возможно еще какие-то мелочи (будет видно по результатам работы)

Требования к заявке:

  • укажите сроки и стоимость вашей работы в рублях (можно указать также стоимость часа работы)
  • к отклику добавьте ссылки на подобные работы (интересуют не скриншоты в портфолио, а работающие сайты)
WordPress
9 лет назад
Butek
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
$20
1 день
Отлично справился с задачей, всё сделано в строгом соответствии с ТЗ, отличная коммуникация, рекомендую.
Хорошо поработали, Алексей был всегда в онлайне, оплату получил моментально! Главное ТЗ четкое и понятное. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад