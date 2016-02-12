Версткасайта Требуется качественная профессиональная HTML5/CSS3 адаптивная вёрстка сайта, Оптимизация для оптимальной скорость загрузки страниц.
Заставить работать плагин geo_mashup на сайте с wordpress'ом
После переноса сайта на вордпрессе на другой хостинг перестал работать модуль geo_mashup - https://wordpress.org/plugins/geo-mashup/ - вместо карты грузит в div главную страницу сайта.
Установка/переустановка плагина, откат на предыдущие версии, смена ключа google map и т.п. не помогли.
При редактировании страницы в админке в доп.полях плагина карту показывает.
При тестировании ссылается на mapsJSApiErrors
Нужно - определить и устранить ошибку на работающем сайте.
Требования: опыт работы с WP, js, google api.
Адрес сайта выдам после обращения в личку.
С анонимным исполнителем по данному заданию не работаю.
Выбранный исполнитель
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