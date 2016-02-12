Заставить работать плагин geo_mashup на сайте с wordpress'ом

Заказ у меня был довольно "мутный", с нечётким ТЗ - необходимо было найти ошибку в чужом плагине. Коммуницировал чётко, по делу, когда казалось уже ничего не могло помочь, не бросил и не отказался, прошерстил возможные ошибки по максимуму и указал, что ошибка лежит на стороне хостера (в настройках сервера). Так и вышло. Дальше уже всё решили с хостером. Задача решена, благодарю!