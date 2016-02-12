Заставить работать плагин geo_mashup на сайте с wordpress'ом

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка120 просмотров

После переноса сайта на вордпрессе на другой хостинг перестал работать модуль geo_mashup - https://wordpress.org/plugins/geo-mashup/ - вместо карты грузит в div главную страницу сайта.

Установка/переустановка плагина, откат на предыдущие версии, смена ключа google map и т.п. не помогли. 

При редактировании страницы в админке в доп.полях плагина карту показывает.

При тестировании ссылается на mapsJSApiErrors

Нужно - определить и устранить ошибку на работающем сайте.

Требования: опыт работы с WP, js, google api.

Адрес сайта выдам после обращения в личку. 

С анонимным исполнителем по данному заданию не работаю.

JavaScriptWordPress
9 лет назад
RealtyDog
54 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

a-infotext
Зафар 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$10
2 дня
Заказ у меня был довольно "мутный", с нечётким ТЗ - необходимо было найти ошибку в чужом плагине. Коммуницировал чётко, по делу, когда казалось уже ничего не могло помочь, не бросил и не отказался, прошерстил возможные ошибки по максимуму и указал, что ошибка лежит на стороне хостера (в настройках сервера). Так и вышло. Дальше уже всё решили с хостером. Задача решена, благодарю!
Очень грамотный заказчик, пишет и говорит со знанием вопроса. По оплате вопросов нет, рекомендую!

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a-infotext
Зафар 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад