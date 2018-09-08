a-infotext

Зафар a-infotext

 
34 годаРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
mike_kozyakov
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
3 года назад
Разработать учетную систему на Yii2
Очень рекомендую Зафара! Работа выполнена великолепно, именно так, как нужно. Я очень доволен, тем более, что задача была реализована по абсолютно разумной стоимости, что еще раз подчеркивает высокий профессионализм исполнителя. От меня огромная благодарность, очень рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Все четко и по делу. Заказчик дал ТЗ, обозначил сроки и не дергал каждую минуту. Рекомендую
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geezman
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Доработка сайта на Netcat
Очень рекомендую. Сделано было даже больше чем указал в ТЗ. Вошли в положение и сократили сроки работы. Буду обращаться ещё
Хороший заказчик. Задачи поставлены грамотно, по оплате вопросов никаких. Рекомендую.
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damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Php рекурсивное исправление данных в БД
Работа выполнена в срок, все замечания и пожелания были учтены.
Задача поставлена предельно ясно. Выплата прошла в срок. Рекомендую к сотрудничеству
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ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$122
8 баллов
4 года назад
Нужно сделать добавление соцсетей
ок
ok
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20na80
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Завершение работ по YII2
Зафар отличный исполнитель. Сделал задачу быстро и качественно, а главное - не дорого. Задавал минимум вопросов, все четко и по делу. Было очень приятно работать и надеюсь, что наше сотрудничество продолжится.
Хорошо и понятно разъяснил задачу, оплатил без проблем. Рекомендую
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