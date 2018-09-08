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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
3 года назад
Очень рекомендую Зафара! Работа выполнена великолепно, именно так, как нужно. Я очень доволен, тем более, что задача была реализована по абсолютно разумной стоимости, что еще раз подчеркивает высокий профессионализм исполнителя. От меня огромная благодарность, очень рассчитываю на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Все четко и по делу. Заказчик дал ТЗ, обозначил сроки и не дергал каждую минуту. Рекомендую
$100
10 баллов
4 года назад
Очень рекомендую. Сделано было даже больше чем указал в ТЗ. Вошли в положение и сократили сроки работы. Буду обращаться ещё
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Задачи поставлены грамотно, по оплате вопросов никаких. Рекомендую.
$10
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена в срок, все замечания и пожелания были учтены.
Ответный отзыв
Задача поставлена предельно ясно. Выплата прошла в срок. Рекомендую к сотрудничеству
$122
8 баллов
4 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Зафар отличный исполнитель. Сделал задачу быстро и качественно, а главное - не дорого. Задавал минимум вопросов, все четко и по делу. Было очень приятно работать и надеюсь, что наше сотрудничество продолжится.
Ответный отзыв
Хорошо и понятно разъяснил задачу, оплатил без проблем. Рекомендую