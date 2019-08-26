Нужно сделать добавление соцсетей

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка146 просмотров

Стек:

— PHP (codeigniter)/MySQL на бекенде

— JS/HTML5/CSS3 на фронтенде

CodeIgniterHTMLJavaScriptMySQLPHP
6 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

a-infotext
Зафар 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$122
7 дней
Escrow
ок
ok

Заявки фрилансеров

a-infotext
Зафар 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад