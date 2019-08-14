Необходимо внести правки в бот, написанный на php, который торгует валютой. Он перестал работать. Нужно разобраться и исправить, и в дальнейшем поддерживать его.
Адаптировать модуль под шаблон Opencart 2.3 (tech store)
Необходимо адаптировать модуль "сопутствующие товары" под шаблон Tech Store
Сопутствующий товар должен находиться над рекомендуемыми товарами , заголовок и кнопки (купить, сравнение, избранное) должны совпадать с рекомендуемыми товарами, при нажатии на кнопку купить, должно происходить добавление товара в корзину с появление всплывающего окна (также как и у рекомендуемых товаров)
Сейчас сопутствующий товар выводиться при помощи Макетов, находиться в самом низу страницы:
При нажатии на кнопки, товар в корзину добавляется но увидеть это можно только после обновления страницы
https://kids18.ru/detskaya-mebel2/lastic-1-shkaf-zheltyj.html
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