Адаптировать модуль под шаблон Opencart 2.3 (tech store)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки124 просмотра

Необходимо адаптировать модуль "сопутствующие товары" под шаблон Tech Store

Сопутствующий товар должен находиться над рекомендуемыми товарами , заголовок и кнопки (купить, сравнение, избранное) должны совпадать с рекомендуемыми товарами, при нажатии на кнопку купить, должно происходить добавление товара в корзину с появление всплывающего окна (также как и у рекомендуемых товаров)

Сейчас сопутствующий товар выводиться при помощи Макетов, находиться в самом низу страницы:

При нажатии на кнопки, товар в корзину добавляется но увидеть это можно только после обновления страницы

https://kids18.ru/detskaya-mebel2/lastic-1-shkaf-zheltyj.html

Opencart
6 лет назад
q115234
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Здача выполнена быстро и отлично, никаких проблем, спасибо!
Как обычно все хорошо. Всегда четко поставленная задача и никаких проблем по работе! Рекомендую как ответственного заказчика!)

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад