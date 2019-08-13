Срочная помощь по JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки134 просмотра

Разовая задача. Не отрабатывает событие Click

JavaScript
6 лет назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все отлично. Помог
Подробно объяснил, всегда был на связи, мгновенно оплатил. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад