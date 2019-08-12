Нужен ответственный программист

Добрый день, нужны услуги программиста по ТЗ который я прикрепил.

Опишите пожалуйста сроки работ. (Но было бы хорошо, если это займет примерно одной недели)

По стоимости 7000р.

Оплата проводиться в конце работы, так как уже неоднократно кидали на предоплату.