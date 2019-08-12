Требуется: 1. Реализовать игровой функционал (см. описание ниже). 2. Сверстать страницы сайта игры согласно имеющимся psd-макетам и перелинковать их, чтобы можно было перемещаться по ним, используя меню игры. 3. Прикрутить готовую страницу-лэндинг ...
Нужен ответственный программист
Добрый день, нужны услуги программиста по ТЗ который я прикрепил.
Опишите пожалуйста сроки работ. (Но было бы хорошо, если это займет примерно одной недели)
По стоимости 7000р.
Оплата проводиться в конце работы, так как уже неоднократно кидали на предоплату.
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