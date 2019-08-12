Нужен ответственный программист

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Закрыт4 заявки198 просмотров

Добрый день, нужны услуги программиста по ТЗ который я прикрепил. 

Опишите пожалуйста сроки работ.  (Но было бы хорошо, если это займет примерно одной недели)

По стоимости 7000р.

Оплата проводиться в конце работы, так как уже неоднократно кидали на предоплату.

6 лет назад
avdeeviktor
31 год
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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