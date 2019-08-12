Распознование звука

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Необходимо программа для распознования звука 

Можно готовое решение 

Подробности обсудим 

Бюджет от 30.000 рублей

6 лет назад
konshin_81
Александр 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров