Настроить цели GA через GTM на сайтах WP:

https://zorbasmedia.ru/

https://zorbasmedia.com/

Цели:

1. Нажатие на кнопку Подписаться в хедере

2. Нажатие на кнопку Отправить в блоке "Подпишись и будь в курсе последних новостей Affiliate рынка" в подробном описании статьи

3. Нажатие на кнопку Отправить в блоке "Оставьте комментарий" в подробном описании статьи

4. Нажатие на кнопку Отправить в попап окне "Подпишись и будь в курсе последних новостей Affiliate рынка", появляющемся при нажатии на кнопку Подписаться в хедере