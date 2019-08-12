Просмотр сторис (масслукинг)

Здравствуйте,

Нужна реализация просмотра сторис и видео на базе библиотеки на github ( /dilame/instagram-private-api ) или может предложите какие то обходные пути или гибрид.

Просьба отвечать только если решали подобную задачу ранее или у вас есть готовое решение.