Добрый день! Нужно изменить генерируемый YML фаил, подключить возможность применения тегов раздела "Подарок на выбор" а так же производить изменения и настройки. Хотелось бы удивить грамотную интеграцию. Техническое задание можно посмотреть в прикреплении.
Просмотр сторис (масслукинг)
Здравствуйте,
Нужна реализация просмотра сторис и видео на базе библиотеки на github ( /dilame/instagram-private-api ) или может предложите какие то обходные пути или гибрид.
Просьба отвечать только если решали подобную задачу ранее или у вас есть готовое решение.
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