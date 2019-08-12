Интеграция Opencaer c CRM AmoCrm

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Здравствуйте!

Нужно интегрировать Opencaer c CRM AmoCrm.

После оформления заказа данные клиента сразу  должны попадать в CRM.

При заказе обратного звонка данные так же должны попадать в CRM.

Какова будет ориентировочная стоимость такой работы и сколько это может занять времени?

AmoCRM
6 лет назад
spk_art
Ирина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров