Ищу хорошего специалиста для доработки и поддержки сайта на ASP.net

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

Ищу хорошего специалиста для доработки транспортного сайта, изначально написан на ASP.NET mvc и ASP.NET web, сейчас почти всё переведено в ASP.NET Core. 

Из доработок требуется: 

- доделать радел заявок 

- доделать админку 

- довести логику, настройка оповещений 

- подключить систему оплаты 

и т.д

Обязательное требование - задачи по сайту выполнять на сервере программиста, после демонстрации, оплата, загрузка в хранилище. 

При плодотворном сотрудничестве потребуются постоянная модернизация и поддержка сайта.

ASP.NET
6 лет назад
guest_14950557642894
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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