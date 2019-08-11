Развернуть проект локально с помощью docker'a

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки171 просмотр

Есть проект, который собирается с помощью docker'a.

Нет навыков работы с ним, а хотелось бы, что исполнитель помог развернуть проект локально и подключить программистов к гитхабу. Желательно, чтобы все работало под windows 10. 

Пишите предложения в ЛС.

6 лет назад
Marishka_Divil
Марина 
31 год
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

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