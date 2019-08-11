Cумму указал исходя из своей оценки по объему работ. Если она не совпадает с вашей - всё вопрос обсуждения и диалога. Если есть уточняющие вопросы - пишите или тут или в личку, ...
Развернуть проект локально с помощью docker'a
Есть проект, который собирается с помощью docker'a.
Нет навыков работы с ним, а хотелось бы, что исполнитель помог развернуть проект локально и подключить программистов к гитхабу. Желательно, чтобы все работало под windows 10.
Пишите предложения в ЛС.
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