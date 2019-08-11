Интересует создание трёх чат ботов для бизнеса с размещением. Для телеграм. Начнем с одного бота.. Если работа понравится, то реализуем ещё два. Бот необходим с возможностью он-лайн оплаты. ТЗ нет . Суть - ...
Нужно сделать ряд задач по сайту
Cумму указал исходя из своей оценки по объему работ. Если она не совпадает с вашей - всё вопрос обсуждения и диалога.
Если есть уточняющие вопросы - пишите или тут или в личку, онлайн минимум 12 часов в день.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
При фильтрации не отображаются результаты в выдаче, раньше всё работало. Отдаю предпочтение бюджету и срокам.Завершен6 лет назад
Сайт работает на API youtube, без БД. Нужно сделать блочное кэширование страниц на PHP для контентаНе кэшировать headerfooterперелинковкуСейчас работает кэширование полностью всей страницы. Кэш должен ...Завершен6 лет назад
Сделать правки по Битриксу https://docs.google.com/document/d/18A7N6X4J16wC1nLR3yIhmk2NB_jIb35evfmyrV4VUf0/edit?usp=sharing Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры от вас хотелось бы услышать ответ по след. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Доработать плагин слайдера https://yadi.sk/i/SZbTfLG1XZrXAw - Уникализировать код - Изменить немного стили Думаю работы максимум на 1-2часа,Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется установить модули по доставке CDEK и БОКСБЕРИ просчет + добавить модуль покупки яндекс деньгами. Сам сайт: https://next.aspro-demo.ru/catalog/avtoelektronika/gps_navigatory/ Пишите вашу цену и опыт работы с этими модулями.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $154
Требуется: 1. Реализовать игровой функционал (см. описание ниже). 2. Сверстать страницы сайта игры согласно имеющимся psd-макетам и перелинковать их, чтобы можно было перемещаться по ним, используя меню игры. 3. Прикрутить готовую страницу-лэндинг ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Привет Вы с моим скриптом уже знакомились у меня есть задание буквально на пол часа максимум, дело в том что когда я казино ставлю начисто, после установке первый раз игрок может заказать выплату(заявка на выплату ...Закрыт6 лет назад
Есть пользователь, с плейлистом. Нужно скачать музыку и залить все одним архивом куда-нибудь (например гугл драйв), чтобы я мог скачать все сразу. СпасибоВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Мне нужен бот для соц сети вконтакте, для проведения фотоконкурса-голосовалок. Бот должен уметь: создавать альбомы, публиковать из альбома на стену фото с прикрепленным опросом, делать надписи на фото (только цыфры, через сервис вк), анализировать количество ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад