Сделать вёрстку страниц и движок браузерной игры.

Требуется:

1. Реализовать игровой функционал (см. описание ниже).

2. Сверстать страницы сайта игры согласно имеющимся psd-макетам и перелинковать их, чтобы можно было перемещаться по ним, используя меню игры.

3. Прикрутить готовую страницу-лэндинг к основному сайту игры.

4. Адаптировать страницы под различные браузеры, размеры экранов и мобильные устройства.

Описание геймплея.

Игра посвящена кладоисканию. Игроки "прокликивают" карту, где "зарыт" клад (невидимая метка 10х10 пикс.). Нашедший получает соответствующее оповещение-поздравление и прибавку к игровому балансу в виде размера клада.

Игровых раундов (закопанных кладов) может быть сразу несколько - их может "закопать" любой игрок и открыть набор кладоискателей для поисков клада.

Для участия в поисках у искателя уже имеются базовые инструменты из "Набора новичка" - лопата, металлоискатель,

компас, аккумулятор. Они хранятся в его инвентаре, находящемся в соответствующей вкладке игрового меню. Другие товары, облегчающие поиски, игрок может приобрести в игровом магазине (его функционал также нужно реализовать по имеющемуся описанию и сделать страницы по готовым psd-макетам).

Также, для участия в раунде кладоискания игрок должен купить карту у хозяина клада (доход от продажи карты идёт хозяину клада). Покупка карты происходит на этапе вписывания в выбранный раунд.

В игре предусмотреть два типа - демо и реал.

В каждом из типов - по два режима: "Искать клад" и "Закопать клад".

- На демо игрок игрок пользуется виртуальными золотыми, которыми уже пополнен его демо-баланс. В реале - пополняет баланс реальными деньгами (платёжные системы будут прикручиваться отдельно).

- На демо для ускорения набора кладоискателей нужно реализовать ботов. Они будут создавать новые раунды в режиме "Закопать клад" (с заранее предустановленным количеством закопанных сундуков и требуемым количеством кладоискателей), и вписываться в созданные живыми игроками раунды в режиме "Искать клад".

- Боты могут создавать и вписываться в раунды только в демо-режиме. В реале - только реальные игроки.

- На демо уже будет несколько открытых наборов кладоискателей, к которым игрок сможет присоединиться. Также он сможет закопать свои сундуки, наполнив их демо-деньгами со своего демо-счёта. В реале игроки сначала пополняют игровой баланс, потом закапывают сундуки и покупают игровой инвентарь для поиска клада.

Требуется реализовать игровой функционал по имеющемуся описанию и psd-макетам:

1. Страница выбора типа игры - Демо или Реал.

2. Вывод новостей на Главной странице.

3. Сквозной чат в нижней части страниц игрового сайта.

4. Режим "Искать клад":

- страница с набором кладоискателей + сортировка открытых раундов по разл. параметрам;

- три игровых карты (для начала) - маленькая, большая, средняя;

- непосредственно игровая карта и прокликивание / поиск клада на ней.

5. Режим "Закопать клад".

6. Механизм маскировки меток с кладами от различных "умников", которые захотят хакнуть игру и сразу увидеть, где спрятаны сундуки.

7. Страница "Играть" с выбором режимов "Закопать клад" и "Искать клад", а также выводом личной статистики игрока и игровым дневником.

8. Общая игровая статистика за сегодня / неделю / месяц.

9. Управление счётом - покупка и продажа (заявки на вывод) игровой валюты.

10. Лавка кладоискателя (игровой магазин) с товарами разных категорий.

В демо-игре сделать доступными только стартовые инструменты.

11. Влияние характеристик купленных товаров игроков на геймплей в раундах.

12. Страница партнёрской программы (пока только сама страница, без функционала).

13. Страница с основными настройками (логин, пароль, )

14. Страница с формой обратной связи.

15. Боты для демо-игры.

16. Панель управления игрой для админа:

- Добавление/редактирование/удаление новостей;

- Управление пользователями;

- Обработка заявок на вывод денег;

- Игровой магазин (добавление/редактирование/удаление товаров);

- Статистика (финансы, пользователи, игровые показатели, товары магазина);

- Управление чатом;

- Общий лог (дневник всех игровых действий).

Подробное описание, а также эскизы страниц игры вышлю исполнителю.

Оплата в рублях, бюджет - 10000 руб.

Возможна поэтапная оплата согласно предложенному исполнителем плану.

Приветствуется безопасная сделка.

Все дополнения к базовому ТЗ, которые будут поступать по ходу работы, будут оплачиваться отдельно.

Обязательные требования:

1. Устойчивая связь в рабочие часы (ватсап, скайп).

2. Ежедневный мини-отчёт о проделанной работе.

3. Соблюдение оговоренных сроков выполнения работы.

4. Выдержать общие требования к безопасности сайтов на предмет взломов, уязвимостей файлов и базы данных и т.п.

Жду ваших предложений!