Добрый день Нужно создать сайт для удаленной работы (не фриланс биржа), которая позволяет сотрудникам зарабатывать процент с продаж партнерских продуктов. ТЗ https://www.figma.com/file/2UtNr19ydMfnQrFoToco8B/Avail?node-id=283%3A313
Сделать вёрстку страниц и движок браузерной игры.
Требуется:
1. Реализовать игровой функционал (см. описание ниже).
2. Сверстать страницы сайта игры согласно имеющимся psd-макетам и перелинковать их, чтобы можно было перемещаться по ним, используя меню игры.
3. Прикрутить готовую страницу-лэндинг к основному сайту игры.
4. Адаптировать страницы под различные браузеры, размеры экранов и мобильные устройства.
Описание геймплея.
Игра посвящена кладоисканию. Игроки "прокликивают" карту, где "зарыт" клад (невидимая метка 10х10 пикс.). Нашедший получает соответствующее оповещение-поздравление и прибавку к игровому балансу в виде размера клада.
Игровых раундов (закопанных кладов) может быть сразу несколько - их может "закопать" любой игрок и открыть набор кладоискателей для поисков клада.
Для участия в поисках у искателя уже имеются базовые инструменты из "Набора новичка" - лопата, металлоискатель,
компас, аккумулятор. Они хранятся в его инвентаре, находящемся в соответствующей вкладке игрового меню. Другие товары, облегчающие поиски, игрок может приобрести в игровом магазине (его функционал также нужно реализовать по имеющемуся описанию и сделать страницы по готовым psd-макетам).
Также, для участия в раунде кладоискания игрок должен купить карту у хозяина клада (доход от продажи карты идёт хозяину клада). Покупка карты происходит на этапе вписывания в выбранный раунд.
В игре предусмотреть два типа - демо и реал.
В каждом из типов - по два режима: "Искать клад" и "Закопать клад".
- На демо игрок игрок пользуется виртуальными золотыми, которыми уже пополнен его демо-баланс. В реале - пополняет баланс реальными деньгами (платёжные системы будут прикручиваться отдельно).
- На демо для ускорения набора кладоискателей нужно реализовать ботов. Они будут создавать новые раунды в режиме "Закопать клад" (с заранее предустановленным количеством закопанных сундуков и требуемым количеством кладоискателей), и вписываться в созданные живыми игроками раунды в режиме "Искать клад".
- Боты могут создавать и вписываться в раунды только в демо-режиме. В реале - только реальные игроки.
- На демо уже будет несколько открытых наборов кладоискателей, к которым игрок сможет присоединиться. Также он сможет закопать свои сундуки, наполнив их демо-деньгами со своего демо-счёта. В реале игроки сначала пополняют игровой баланс, потом закапывают сундуки и покупают игровой инвентарь для поиска клада.
Требуется реализовать игровой функционал по имеющемуся описанию и psd-макетам:
1. Страница выбора типа игры - Демо или Реал.
2. Вывод новостей на Главной странице.
3. Сквозной чат в нижней части страниц игрового сайта.
4. Режим "Искать клад":
- страница с набором кладоискателей + сортировка открытых раундов по разл. параметрам;
- три игровых карты (для начала) - маленькая, большая, средняя;
- непосредственно игровая карта и прокликивание / поиск клада на ней.
5. Режим "Закопать клад".
6. Механизм маскировки меток с кладами от различных "умников", которые захотят хакнуть игру и сразу увидеть, где спрятаны сундуки.
7. Страница "Играть" с выбором режимов "Закопать клад" и "Искать клад", а также выводом личной статистики игрока и игровым дневником.
8. Общая игровая статистика за сегодня / неделю / месяц.
9. Управление счётом - покупка и продажа (заявки на вывод) игровой валюты.
10. Лавка кладоискателя (игровой магазин) с товарами разных категорий.
В демо-игре сделать доступными только стартовые инструменты.
11. Влияние характеристик купленных товаров игроков на геймплей в раундах.
12. Страница партнёрской программы (пока только сама страница, без функционала).
13. Страница с основными настройками (логин, пароль, )
14. Страница с формой обратной связи.
15. Боты для демо-игры.
16. Панель управления игрой для админа:
- Добавление/редактирование/удаление новостей;
- Управление пользователями;
- Обработка заявок на вывод денег;
- Игровой магазин (добавление/редактирование/удаление товаров);
- Статистика (финансы, пользователи, игровые показатели, товары магазина);
- Управление чатом;
- Общий лог (дневник всех игровых действий).
Подробное описание, а также эскизы страниц игры вышлю исполнителю.
Оплата в рублях, бюджет - 10000 руб.
Возможна поэтапная оплата согласно предложенному исполнителем плану.
Приветствуется безопасная сделка.
Все дополнения к базовому ТЗ, которые будут поступать по ходу работы, будут оплачиваться отдельно.
Обязательные требования:
1. Устойчивая связь в рабочие часы (ватсап, скайп).
2. Ежедневный мини-отчёт о проделанной работе.
3. Соблюдение оговоренных сроков выполнения работы.
4. Выдержать общие требования к безопасности сайтов на предмет взломов, уязвимостей файлов и базы данных и т.п.
Жду ваших предложений!
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