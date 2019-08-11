Сделать вёрстку страниц и движок браузерной игры.

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Требуется: 

1. Реализовать игровой функционал (см. описание ниже). 

2. Сверстать страницы сайта игры согласно имеющимся psd-макетам и перелинковать их, чтобы можно было перемещаться по ним, используя меню игры. 

3. Прикрутить готовую страницу-лэндинг к основному сайту игры. 

4. Адаптировать страницы под различные браузеры, размеры экранов и мобильные устройства. 

Описание геймплея. 

Игра посвящена кладоисканию. Игроки "прокликивают" карту, где "зарыт" клад (невидимая метка 10х10 пикс.). Нашедший получает соответствующее оповещение-поздравление и прибавку к игровому балансу в виде размера клада. 

Игровых раундов (закопанных кладов) может быть сразу несколько - их может "закопать" любой игрок и открыть набор кладоискателей для поисков клада. 

Для участия в поисках у искателя уже имеются базовые инструменты из "Набора новичка" - лопата, металлоискатель, 

компас, аккумулятор. Они хранятся в его инвентаре, находящемся в соответствующей вкладке игрового меню. Другие товары, облегчающие поиски, игрок может приобрести в игровом магазине (его функционал также нужно реализовать по имеющемуся описанию и сделать страницы по готовым psd-макетам). 

Также, для участия в раунде кладоискания игрок должен купить карту у хозяина клада (доход от продажи карты идёт хозяину клада). Покупка карты происходит на этапе вписывания в выбранный раунд. 

В игре предусмотреть два типа - демо и реал. 

В каждом из типов - по два режима: "Искать клад" и "Закопать клад". 

- На демо игрок игрок пользуется виртуальными золотыми, которыми уже пополнен его демо-баланс. В реале - пополняет баланс реальными деньгами (платёжные системы будут прикручиваться отдельно). 

- На демо для ускорения набора кладоискателей нужно реализовать ботов. Они будут создавать новые раунды в режиме "Закопать клад" (с заранее предустановленным количеством закопанных сундуков и требуемым количеством кладоискателей), и вписываться в созданные живыми игроками раунды в режиме "Искать клад". 

- Боты могут создавать и вписываться в раунды только в демо-режиме. В реале - только реальные игроки. 

- На демо уже будет несколько открытых наборов кладоискателей, к которым игрок сможет присоединиться. Также он сможет закопать свои сундуки, наполнив их демо-деньгами со своего демо-счёта. В реале игроки сначала пополняют игровой баланс, потом закапывают сундуки и покупают игровой инвентарь для поиска клада. 

Требуется реализовать игровой функционал по имеющемуся описанию и psd-макетам: 

1. Страница выбора типа игры - Демо или Реал. 

2. Вывод новостей на Главной странице. 

3. Сквозной чат в нижней части страниц игрового сайта. 

4. Режим "Искать клад": 

- страница с набором кладоискателей + сортировка открытых раундов по разл. параметрам; 

- три игровых карты (для начала) - маленькая, большая, средняя; 

- непосредственно игровая карта и прокликивание / поиск клада на ней. 

5. Режим "Закопать клад". 

6. Механизм маскировки меток с кладами от различных "умников", которые захотят хакнуть игру и сразу увидеть, где спрятаны сундуки. 

7. Страница "Играть" с выбором режимов "Закопать клад" и "Искать клад", а также выводом личной статистики игрока и игровым дневником. 

8. Общая игровая статистика за сегодня / неделю / месяц. 

9. Управление счётом - покупка и продажа (заявки на вывод) игровой валюты. 

10. Лавка кладоискателя (игровой магазин) с товарами разных категорий. 

В демо-игре сделать доступными только стартовые инструменты. 

11. Влияние характеристик купленных товаров игроков на геймплей в раундах. 

12. Страница партнёрской программы (пока только сама страница, без функционала). 

13. Страница с основными настройками (логин, пароль, ) 

14. Страница с формой обратной связи. 

15. Боты для демо-игры. 

16. Панель управления игрой для админа: 

- Добавление/редактирование/удаление новостей; 

- Управление пользователями; 

- Обработка заявок на вывод денег; 

- Игровой магазин (добавление/редактирование/удаление товаров); 

- Статистика (финансы, пользователи, игровые показатели, товары магазина); 

- Управление чатом; 

- Общий лог (дневник всех игровых действий). 

Подробное описание, а также эскизы страниц игры вышлю исполнителю. 

Оплата в рублях, бюджет - 10000 руб.

Возможна поэтапная оплата согласно предложенному исполнителем плану. 

Приветствуется безопасная сделка. 

Все дополнения к базовому ТЗ, которые будут поступать по ходу работы, будут оплачиваться отдельно. 

Обязательные требования:

1. Устойчивая связь в рабочие часы (ватсап, скайп). 

2. Ежедневный мини-отчёт о проделанной работе. 

3. Соблюдение оговоренных сроков выполнения работы. 

4. Выдержать общие требования к безопасности сайтов на предмет взломов, уязвимостей файлов и базы данных и т.п.

Жду ваших предложений!

6 лет назад
Serjj
46 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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