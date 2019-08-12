Модуль для работы с тегами сайта - объединяет их в произвольные группы. Т.е., можно каждому тегу присвоить какую-либо группу, и на странице облака тегов будет выводиться не все сразу одним списком, а разбитые по этим ...
Нужен программист pyton+vue.js или команда
Добрый день
Нужно создать сайт для удаленной работы (не фриланс биржа), которая позволяет сотрудникам зарабатывать процент с продаж партнерских продуктов.
ТЗ https://www.figma.com/file/2UtNr19ydMfnQrFoToco8B/Avail?node-id=283%3A313
Заявки фрилансеров
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