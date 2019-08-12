Нужен программист pyton+vue.js или команда

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок421 просмотр

Добрый день

Нужно создать сайт для удаленной работы (не фриланс биржа), которая позволяет сотрудникам зарабатывать процент с продаж партнерских продуктов.

ТЗ https://www.figma.com/file/2UtNr19ydMfnQrFoToco8B/Avail?node-id=283%3A313

Node.jsVue.js
6 лет назад
orchanin
Евгений 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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