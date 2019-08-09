Доработка модуля DLE

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки505 просмотров

Модуль для работы с тегами сайта - объединяет их в произвольные группы. Т.е., можно каждому тегу присвоить какую-либо группу, и на странице облака тегов будет выводиться не все сразу одним списком, а разбитые по этим группам.

Этот функционал уже реализован.

Нужно добавить в модуль такую функцию:

- при добавлении новости на сайт, когда выбирается категория, вместо стандартного меню должно открываться модальное окно, в котором можно выбрать чекбоксами сразу и категории, и теги для новости. 

- при этом теги в модальном окне должны выводиться не сплошным списком по алфавиту, а разбитыми по группам (о которых писал выше).

Модуль реализован в соответствии с документацией DLE, на виртуальной ФС, без каких-либо правок "физических" файлов движка. Доработки должны быть выполнены таким же образом.

Версия DLE 13.

DLE
6 лет назад
bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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