Доработка магазина на Битрикс для удобства оптовых покупателей.

﻿Стоит задача на сайте показывать каждому клиенту его цены в соответствии с его личной таблицей скидок. На сайт выгружаются только базовые оптовые цены.

﻿ Необходимо доработать шаблон чтобы при выводе страниц каталога пользователю - оптовику рассчитывались и выводились цены в соответствии с его таблицей скидок. Таблица скидок состоит из Свойства каталога товаров (Ценовая группа) и %скидки от базовой оптовой цены.

﻿Есть интернет-магазин на битриксе, который торгует в розницу. Необходимо доработать его для удобной работы с оптовиками. На сайт уже выгружаются розничные и базовые оптовые цены (от которых еще действуют скидки). В компании для оптовых клиентов существует гибкая индивидуальная система скидок. Для каждого клиента есть таблица скидок где каждой ценовой группе товара соответствует процент скидки.

﻿В процессе работы могут меняться как базовые цены для оптовиков так и процент скидок по некоторым группам товаров. Поэтому необходимо периодически обновлять на сайте информацию по базовым оптовым ценам и таблице скидок для каждого оптовика.

﻿Пользователям - менеджерам компании необходимо дать возможность просматривать цены оптовиков. Для этого дать возможность так называемого "Входа с клиентом". Когда открывается сайт и клиент вместе с сотрудником компании видит свои цены но при этом авторизация по сотруднику компании.

Для пользователей сотрудников компании необходимо предусмотреть права доступа к просмотру цен клиентов. (имеет возможность войти с выбранным клиентом или нет)

﻿На предприятии используется учетная программа 1С77 Торговля и склад. Для обмена используется стандартный скрипт битрикса который обрабатывает два xml-файла, отправленных из 1С.

Таким образом имеем: Задачи для программиста