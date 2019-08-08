Добрый день! Необходимо внести доработки на сайт на WP. Есть готовый сайт на WP, необходимо создать личный кабинет на основе дизайн макета, со следующими функциями: 1. Авторизация/регистрация; 2. Оплата; 3. ...
Доработка магазина на Битрикс для удобства оптовых покупателей.
Стоит задача на сайте показывать каждому клиенту его цены в соответствии с его личной таблицей скидок. На сайт выгружаются только базовые оптовые цены.
Необходимо доработать шаблон чтобы при выводе страниц каталога пользователю - оптовику рассчитывались и выводились цены в соответствии с его таблицей скидок. Таблица скидок состоит из Свойства каталога товаров (Ценовая группа) и %скидки от базовой оптовой цены.
Есть интернет-магазин на битриксе, который торгует в розницу. Необходимо доработать его для удобной работы с оптовиками. На сайт уже выгружаются розничные и базовые оптовые цены (от которых еще действуют скидки). В компании для оптовых клиентов существует гибкая индивидуальная система скидок. Для каждого клиента есть таблица скидок где каждой ценовой группе товара соответствует процент скидки.
В процессе работы могут меняться как базовые цены для оптовиков так и процент скидок по некоторым группам товаров. Поэтому необходимо периодически обновлять на сайте информацию по базовым оптовым ценам и таблице скидок для каждого оптовика.
Пользователям - менеджерам компании необходимо дать возможность просматривать цены оптовиков. Для этого дать возможность так называемого "Входа с клиентом". Когда открывается сайт и клиент вместе с сотрудником компании видит свои цены но при этом авторизация по сотруднику компании.
Для пользователей сотрудников компании необходимо предусмотреть права доступа к просмотру цен клиентов. (имеет возможность войти с выбранным клиентом или нет)
На предприятии используется учетная программа 1С77 Торговля и склад. Для обмена используется стандартный скрипт битрикса который обрабатывает два xml-файла, отправленных из 1С.
Таким образом имеем: Задачи для программиста
- Необходимо из xml-файла еще и загружать таблицы скидок. Можно определится где хранить эти таблицы чтобы потом было удобнее использовать их для расчета цен.При загрузке автоматически по ИНН и ОГРН устанавливаем соответствие клиента пользователю сайта.
- Доработать шаблон для пользователей - оптовиков, чтобы при выводе страниц каталога рассчитывались и выводились цены в соответствии с индивидуальной таблицей скидок.
- Доработать шаблон для пользователей - сотрудников компании, что бы при выборе оптового клиента выводились страницы каталога с индивидуально рассчитанными ценами.
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