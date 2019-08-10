Сайт сделан на последней версии OpenCart, покупался лицензионный модуль (есть даже тех. поддержка от разработчиков-создателей) https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html , имеется также инструкция по его применению. Нужно настроить этот модуль по инструкции и отредактировать некоторые его части. Работа только ...
Нужно запрограммировать калькулятор
Добрый день!
Есть калькулятор http://joxi.ru/Q2KNzG3HLE1pjm
Нужно, чтобы выбирая показатели либо на ползунке, либо вбивая их в поле, сразу менялись показатели в таблице. http://joxi.ru/nAy4voDtgeLDN2
Далее идет перемножение.
Стоимость по прайсу * Скидка за объем * Сезонный коэффициент (он берется отсюда http://joxi.ru/Drl4gRDtVjXD9r ) = получаем эту цену http://joxi.ru/l2ZO4EGtzQ15RA
Далее если ставиться галочка выбора, сюда проставляется процент http://joxi.ru/LmG19GKhw1X8GA
И считается сумма со скидкой http://joxi.ru/xAeqg6wTRqO1zA
Итогом считается суммирование всех этих цен: http://joxi.ru/Y2LJzBOC7Dl1Qr
Жду ваши предложения. Сделать нужно срочно!!!
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