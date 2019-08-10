Нужно запрограммировать калькулятор

Добрый день!

Есть калькулятор http://joxi.ru/Q2KNzG3HLE1pjm

Нужно, чтобы выбирая показатели либо на ползунке, либо вбивая их в поле, сразу менялись показатели в таблице. http://joxi.ru/nAy4voDtgeLDN2

Далее идет перемножение.

Стоимость по прайсу * Скидка за объем * Сезонный коэффициент (он берется отсюда http://joxi.ru/Drl4gRDtVjXD9r ) = получаем эту цену http://joxi.ru/l2ZO4EGtzQ15RA

Далее если ставиться галочка выбора, сюда проставляется процент http://joxi.ru/LmG19GKhw1X8GA

И считается сумма со скидкой http://joxi.ru/xAeqg6wTRqO1zA

Итогом считается суммирование всех этих цен: http://joxi.ru/Y2LJzBOC7Dl1Qr

Жду ваши предложения. Сделать нужно срочно!!!