Придумать алгоритм для массива PHP ( задание для великих умов ))

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Есть двухмерный массив

$M[0][0] = 1;

$M[0][1] = 2;

 и тд. 

Теперь самое главное

Надо этому массиву дать уникальный ключ, например у массива

$M[0][0] = 1;

$M[0][1] = 2;

$M[0][2] = 3;

$M[1][0] = 7;

Ключ равен 235

Для чего мне это нужно? Есть много массивов, моя задача их сравнивать, и найти тот массив который само больше похож из имеющих, но это долго затратный момент, так как в каждом массиве 100 ключей, а всего массивов сотни тысяч. Для этого надо массив с помощью любого алгоритма перевести в ключ, и после чего сравнивать ключи, например:

1 массив

$M[0][0] = 1;

$M[0][1] = 2;

$M[0][2] = 3;

$M[1][0] = 7;

Ключ равен 235

2 массив

$mm2[0][0] = 1;

$mm2[0][1] = 2;

$mm2[0][2] = 3;

$mm2[1][0] = 8;

Ключ равен 230

3 массив

$rty[0][0] = 5;

$rty[0][1] = 6;

$rty[0][2] = 7;

$rty[1][0] = 3;

$rty[2][1] = 4;

Ключ равен 451

Как видим первые два массива очень похожи между собой, поэтому у их ключи очень похожи, а 3 массив вообще не похож, поэтому у его такой не похожий ключ. Дальше я уже сам.

Еще раз, нужно создать спец ключ к массиву по вашему алгоритму, чтоб при их сравнивание оно были индетичны как буд то я сравниваю массивы.

Как я буду сравнивать ключи? Допустим у меня есть 1000 готовых ключей, мне приходит массив, я этот массив перевожу в ключ, и среди 1000 ключей ищу ключ который само больше похож что пришел на вход, например пришел ключ 567, из 1000 ключей на его само больше похож ключ 564, все ответ найден.

PHP
6 лет назад
RostislavParfov
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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