Придумать алгоритм для массива PHP ( задание для великих умов ))

Есть двухмерный массив

$M[0][0] = 1;

$M[0][1] = 2;

и тд.

Теперь самое главное

Надо этому массиву дать уникальный ключ, например у массива

$M[0][0] = 1;

$M[0][1] = 2;

$M[0][2] = 3;

$M[1][0] = 7;

Ключ равен 235

Для чего мне это нужно? Есть много массивов, моя задача их сравнивать, и найти тот массив который само больше похож из имеющих, но это долго затратный момент, так как в каждом массиве 100 ключей, а всего массивов сотни тысяч. Для этого надо массив с помощью любого алгоритма перевести в ключ, и после чего сравнивать ключи, например:

1 массив

$M[0][0] = 1;

$M[0][1] = 2;

$M[0][2] = 3;

$M[1][0] = 7;

Ключ равен 235

2 массив

$mm2[0][0] = 1;

$mm2[0][1] = 2;

$mm2[0][2] = 3;

$mm2[1][0] = 8;

Ключ равен 230

3 массив

$rty[0][0] = 5;

$rty[0][1] = 6;

$rty[0][2] = 7;

$rty[1][0] = 3;

$rty[2][1] = 4;

Ключ равен 451

Как видим первые два массива очень похожи между собой, поэтому у их ключи очень похожи, а 3 массив вообще не похож, поэтому у его такой не похожий ключ. Дальше я уже сам.

Еще раз, нужно создать спец ключ к массиву по вашему алгоритму, чтоб при их сравнивание оно были индетичны как буд то я сравниваю массивы.

Как я буду сравнивать ключи? Допустим у меня есть 1000 готовых ключей, мне приходит массив, я этот массив перевожу в ключ, и среди 1000 ключей ищу ключ который само больше похож что пришел на вход, например пришел ключ 567, из 1000 ключей на его само больше похож ключ 564, все ответ найден.