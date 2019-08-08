Сайт сделан на последней версии OpenCart, покупался лицензионный модуль (есть даже тех. поддержка от разработчиков-создателей) https://www.purpletreesoftware.com/multi-vendor-marketplace-opencart.html , имеется также инструкция по его применению. Нужно настроить этот модуль по инструкции и отредактировать некоторые его части. Работа только ...
Придумать алгоритм для массива PHP ( задание для великих умов ))
Есть двухмерный массив
$M[0][0] = 1;
$M[0][1] = 2;
и тд.
Теперь самое главное
Надо этому массиву дать уникальный ключ, например у массива
$M[0][0] = 1;
$M[0][1] = 2;
$M[0][2] = 3;
$M[1][0] = 7;
Ключ равен 235
Для чего мне это нужно? Есть много массивов, моя задача их сравнивать, и найти тот массив который само больше похож из имеющих, но это долго затратный момент, так как в каждом массиве 100 ключей, а всего массивов сотни тысяч. Для этого надо массив с помощью любого алгоритма перевести в ключ, и после чего сравнивать ключи, например:
1 массив
$M[0][0] = 1;
$M[0][1] = 2;
$M[0][2] = 3;
$M[1][0] = 7;
Ключ равен 235
2 массив
$mm2[0][0] = 1;
$mm2[0][1] = 2;
$mm2[0][2] = 3;
$mm2[1][0] = 8;
Ключ равен 230
3 массив
$rty[0][0] = 5;
$rty[0][1] = 6;
$rty[0][2] = 7;
$rty[1][0] = 3;
$rty[2][1] = 4;
Ключ равен 451
Как видим первые два массива очень похожи между собой, поэтому у их ключи очень похожи, а 3 массив вообще не похож, поэтому у его такой не похожий ключ. Дальше я уже сам.
Еще раз, нужно создать спец ключ к массиву по вашему алгоритму, чтоб при их сравнивание оно были индетичны как буд то я сравниваю массивы.
Как я буду сравнивать ключи? Допустим у меня есть 1000 готовых ключей, мне приходит массив, я этот массив перевожу в ключ, и среди 1000 ключей ищу ключ который само больше похож что пришел на вход, например пришел ключ 567, из 1000 ключей на его само больше похож ключ 564, все ответ найден.
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