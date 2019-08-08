Настроить и подключить сайт к маркету

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Закрыт5 заявок204 просмотра

Добрый день, есть сайт на opencart ocStore 2.1.0.2  

Нужно настроить автоматическую выгрузку определенных товаров на ЯндексМаркет, прайс. е-каталог, сдек.маркет, товары майл ру.  

Особенности сайта: цены указаны в евро в админке, а для конвертации на сайте в системе по курсу заданному увеличиваются.  

Нужна выгрузка максимально подробная, если возможно галочками отмечать позиции 

ocStoreOpencart
6 лет назад
nazar_nikolayev
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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