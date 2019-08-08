Интегрировать инернет-магазин на MODx cо службой доставки СДЭК

Требуется опытный программист для реализации задачи (см. ниже)

При отклике на задачу сразу пишите стоимость и сроки и возникающие вопросы

Задача:

Интегрировать на сайт возможность выбора варианта пункта самовывоза и расчета стоимости.

1. Стоимость

а). Доставка по Москве в пределах МКАД

- курьерская до двери- – 300 руб.

- самовывоз из пунктов СДЭК – 300 руб.

б). Доставка в Московскую область СДЭК

- курьерская до двери – 600 руб.

- пункт самовывоза – 450 руб.

в). Доставка в СПб

- курьерская до двери- 400 руб.

- самовывоз из пунктов СДЭК – 400 руб.

г). Доставка по России СДЭК

1-2 вещи - курьерская – 650 руб.

- самовывоз из пунктов СДЭК – 450 руб.

3-4 вещи

- курьерская – 800 руб. - самовывоз из пунктов СДЭК – 600 руб.

Дополнительно:

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2. При оформлении заказа покупатель выбирает из списка город, далее, если курьерская доставка, заполняет адрес, если пункт самовывоза, выбирает пункт в указанном городе из списка. При выборе города и выборе способа доставки покупатель должен видеть стоимость доставки и изменить способ в случае необходимости.

3. Интеграция с сайтами служб доставки:

4. После того, как заказ оформлен, все вопросы по нему согласованы, по заказу должна быть сформирована заявка на сайте транспортной компании.

В заявку из заказа должна быть перенесена вся необходимая информация.

5. У менеджера должна быть возможность редактировать данные в случае необходимости и управлять этим процессом (заявка формируется только после того, была дана такая команда – это может быть кнопка, после нажатия которой и подтверждения передается информация на сайт транспортной компании и формируется заявка).

6. После формирования заявки на сайте транспортной компании формируется транспортная накладная или штрих-код или что-то еще, которую нужно будет распечатать, и которая будет наклеена или приложена для идентификации отправления.

Хочу обратить внимание, что покупатель после оплаты получает кассовый чек, в котором должно быть прописано наименование товара, который он купил. Поэтому в накладной/заявке транспортной компании обязательно должен быть артикул, наименование, размер, цвет (эти данные вероятно должны быть в наименовании товара), количество, стоимость каждой позиции, отдельной строкой прописана стоимость доставки. По умолчанию должно быть примечание (доп информация или что-то в этом роде) для курьерской службы о том, что при полном отказе от покупки или выкупе на сумму менее 5000 рублей, покупатель оплачивает стоимость доставки. Также должна быть информация, что это продажа с примеркой, т.е. перед покупкой покупатель может померить и оплатить часть товара или полностью отказаться от него.

7. У СДЭК обязательна страховка товара. Сумма на которую страхуем товар в СДЭК будет отличаться от стоимости товара в заказе. Либо будет формула, по которой рассчитывается эта цифра и встает туда при формировании заказа, либо она будет проставляться вручную.

8. На сайте транспортной компании есть отслеживание отправления (принят, в пути, прибыл в пункт самовывоза, вручен и т.д.). Нужно, чтобы эта информация подгружалась на наш сайт в личный кабинет, и заказчик видел, где находится его заказ.

9. При оформлении заявки нужно будет указать, что непроданный товар должен быть отправлен обратно, т.е. мы оформляем отправку туда и сразу возврат в случае частичного или полного отказа от покупки.