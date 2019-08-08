Здравствуйте, нужен опытный программист с опытом, для генерации PDF/X−1a файла, из конструктора скажем для визиток.

Суть в чем, есть конструктор визиток, по итогу нужно из него получать файл в

формате PDF/X−1a чтобы передать дальше на печать, именно PDF/X−1a не

PDF.

Можете ознакомиться тут: http://www.pdfx.ru/about/01/index.html

Если Вы хорошо знакомы с PDF, думаю не будет сложно разобраться и с этим, но тут уже конечно каждый должен решить.

Просьба при ответе, также указать с какими фреймворками Вы работаете, к примеру yii2, laravel и так далее.

Начинайте ответ с: я знаком с генерацией PDF/X−1a

Или: смогу разобраться и решить вопрос.Также мы рассмотрим дальнейшее сотрудничество по написанию бэкенда для всего сервиса, т.е. нужен очень хороший программист.