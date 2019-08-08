Добрый день! http://dverigrad.com Несколько месяцев назад мы озадачились созданием сайта по продаже дверей в Москве и области. Все шло по плану до тех пор, пока человек, ответственный за верстку и программирование, ...
Нужен программист который знаком с генерацией файлов в PDF/X−1a
Здравствуйте, нужен опытный программист с опытом, для генерации PDF/X−1a файла, из конструктора скажем для визиток.
Суть в чем, есть конструктор визиток, по итогу нужно из него получать файл в
формате PDF/X−1a чтобы передать дальше на печать, именно PDF/X−1a не
PDF.
Можете ознакомиться тут: http://www.pdfx.ru/about/01/index.html
Если Вы хорошо знакомы с PDF, думаю не будет сложно разобраться и с этим, но тут уже конечно каждый должен решить.
Просьба при ответе, также указать с какими фреймворками Вы работаете, к примеру yii2, laravel и так далее.
Начинайте ответ с: я знаком с генерацией PDF/X−1a
Или: смогу разобраться и решить вопрос.Также мы рассмотрим дальнейшее сотрудничество по написанию бэкенда для всего сервиса, т.е. нужен очень хороший программист.
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