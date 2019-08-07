Задачи по drupal

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки154 просмотра

Сайт garantufadom.ru

  • При залогивании должен быть переход на главную
  • Есть тип материала Gallery. Фото этого типа прокручиваются в ленте на главной. 1

    материал - одно фото. Сделать у материала мультиполе для изображений и

    сделать так, чтобы если у изображения alt “в ленте” оно показывалось в

    ленте (или другая реализация, как можно). Если никак нельзя, то я просто

    отдельную галерею для ленты создаю

  • Добавить Представление “Галерея”. Где будет название первой галереи и карусель ее фото вот так

    • примерно https://yadi.sk/i/DRNyjJPYexKxGg по 4 фото в ряд, потом вторая

    галерея и далее.

  • ﻿Вот сюда https://yadi.sk/i/aCXTNBkYKzWjLw над ценой написать “Строительство домов”. Иначе ощущение, что это отделка столько стоит за квадрат
  • ﻿В подвале 3й колонкой поставить главное меню (и его пункты) и соцсети - 4й колонкой

Drupal
6 лет назад
ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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