Восстановление файла Sitemaps.xml

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Установил версию php72, перевел сайт на https.

После этого, при попытке заново построить карту сайта вручную (Google XML Sitemaps 3.4.1.) выдает ошибку:

"Ошибка синтаксического анализа XML: корневой элемент не найден

Адрес: https://сайт.ru/...xml

Строка 10, символ 1:"

6 лет назад
Alex1523
46 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

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