Реализация ТЗ (файл прикреплен)* CMS - OpenCart
Восстановление файла Sitemaps.xml
Установил версию php72, перевел сайт на https.
После этого, при попытке заново построить карту сайта вручную (Google XML Sitemaps 3.4.1.) выдает ошибку:
"Ошибка синтаксического анализа XML: корневой элемент не найден
Адрес: https://сайт.ru/...xml
Строка 10, символ 1:"
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