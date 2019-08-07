Перенос стилей контента на сайтах word press

Приветствую, задача такая. Есть самописная тема, где ужасные стили , после вставки контента приходится еще колдовать пол часа. А есть сайт с темой reboot , где контент после вставки не требует форматирования, все четко и красиво. Так вот вопрос, реально ли для для контента перенести стили с reboot на самописную тему ворд пресс. Кривовато выразился, но кто в теме, тот должен понять.