Перенос стилей контента на сайтах word press

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки162 просмотра

Приветствую, задача такая. Есть самописная тема, где ужасные стили , после вставки контента приходится еще колдовать пол часа. А есть сайт с темой reboot , где контент после вставки не требует форматирования, все четко и красиво. Так вот вопрос, реально ли для для контента перенести стили с reboot на самописную тему ворд пресс. Кривовато выразился, но кто в теме, тот должен понять.

WordPress
6 лет назад
maratorekhov
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров