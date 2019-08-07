Animation

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

1 барабан или рулетка. Принцип просто крутится и выбрасывает код со скидкой.

2 на выходе клиент получает скидочный купон который он добавит в check out WooCommerce.

3 прикрутить анимацию к check out order- там всплывает анимация.

4 WooCommerce, storefront. всё как обычно .

WooCommerce
6 лет назад
guest_15335516950951
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров