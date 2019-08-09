Внести доработки на сайте, настроить аналитику

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки155 просмотров

Добрый день.

Мне необходимо подправить скрипт партнерской сети salesdoubler, который будет передавать все данные с куки пользователей с моего сайта https://odobrit.com в статистику партнерской сети. Скрипт уже установлен на сайт, аналитика подключена. Нужно только адаптировать его.

В приложенном файле прикрепил инструкцию, как он работает.

6 лет назад
Gutorov1
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mediol-studio
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Очень доволен выполненной Иваном работой. Крайне адекватный и понятливый мастер! От меня был предоставлена документация партнерки и задача под WP. 1. Работа выполнена оперативно (хотя время было дано с запасом и мне не горело). 2. Доделки/правки принял без проблем. 3. Стоимость работ - ну очень честная! Буду ли работать с Иваном дальше? Определенно, буду! Впереди еще кое-какие проекты.
Благодарю за интересный проект!

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mediol-studio
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад