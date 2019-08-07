Написать модуль для формирования XLSX счета ERPNext

Необходимо написать модуль для ERPNext 10.х для формирования счета фактуры и накладной в формате XLSX а не PDF.

Модуль должен ставится без правки оригинального кода, должен добавлять значет Екселя возле PDF, при нажатии на который формируется файл.

В файле должно быть три листа, Счет, Накладная, Спецификация (бланки стандартные для Украины)

В файл должна заносится информация из БД - Покупатель(Наименование), условия оплати, номенклатура с ценами количествами и итогами.