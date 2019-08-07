Нужна установка тегов микроданных на одностраничный магазин на Tilda. Установлен пиксель, подключены события, создан каталог, но в него надо загрузить данные о товарах и сам товар. Это можно сделать с помощью фида ...
Написать модуль для формирования XLSX счета ERPNext
Необходимо написать модуль для ERPNext 10.х для формирования счета фактуры и накладной в формате XLSX а не PDF.
Модуль должен ставится без правки оригинального кода, должен добавлять значет Екселя возле PDF, при нажатии на который формируется файл.
В файле должно быть три листа, Счет, Накладная, Спецификация (бланки стандартные для Украины)
В файл должна заносится информация из БД - Покупатель(Наименование), условия оплати, номенклатура с ценами количествами и итогами.
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