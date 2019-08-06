Нужен компонент для joomla – ведение хоккейных турниров

Есть компонент dj-league

функционал такой же, только нужно еще статистику чтобы выводил по каждой команде – общую за все игры и по каждой игре отдельно!

Есть хоккейный клуб, сайт на joomla 3, в нем проводятся турниры

Нужно в компоненте:

1. Вывод списка турниров по дате

2. Вывод отдельного турнира, в нем таблица где

в первой строке: дата турнира – название первой команды – счет первой команды – счет второй команды – нзавание второй команды

в следующей строке аналогично, только другие комады учавствующие в турнире.

При нажатии на команду открывается описание команды.

3. Вывод списка команд, при нажатии на каждую команду открывается описание команды с фото.

4. Статистика по каждой команде – за каждую игру (выиграно матчей, проиграно матчей, ничьи, забито голов, пропущено голов), аналогичная статистика за все матчи команды.