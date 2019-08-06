Нужен компонент для joomla – ведение хоккейных турниров

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Есть компонент dj-league 

функционал такой же, только нужно еще статистику чтобы выводил по каждой команде – общую за все игры и по каждой игре отдельно! 

Есть хоккейный клуб, сайт на joomla 3, в нем проводятся турниры 

Нужно в компоненте: 

1. Вывод списка турниров по дате 

2. Вывод отдельного турнира, в нем таблица где 

в первой строке: дата турнира – название первой команды – счет первой команды – счет второй команды – нзавание второй команды 

в следующей строке аналогично, только другие комады учавствующие в турнире. 

При нажатии на команду открывается описание команды. 

3. Вывод списка команд, при нажатии на каждую команду открывается описание команды с фото. 

4. Статистика по каждой команде – за каждую игру (выиграно матчей, проиграно матчей, ничьи, забито голов, пропущено голов), аналогичная статистика за все матчи команды. 

Joomla
6 лет назад
fedorovryslan
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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