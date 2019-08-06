Webgl разработка

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Необходимо доработать проект моделирования 3D кухонь на webgl. Основная работа выполнена. Доработка сцен помещения. Доработка личного кабинета. Схематическая разметка кухонного гарнитура. Создание условий для моделирования кухонных секций, фасадов, дополнительных элементов бытовой техники.   

Имеются аналоги.   

Принцип работы будет построен на том, что будет даваться определенный алгоритм и его основная задача и все это надо будет оперативно оптимизировать в оптимальный вид.   

Все функции уже написаны и готовы, их остается только оптимизировать и устранить перегруженность кода для того, чтобы проект можно было дальше масштабировать.   

Требования:   

- JavaScript ES7/ES8   

- three.js и WEBGL в общем   

- SCSS   

- Webpack   

Алгоритм поиска пересечений моделей WEBGL в трехмерном пространстве, ограниченном +-2 по всем вертикалям. И изменить цвет объекта, который пересекся с другим случайным объектом.   

Обязательно:- Используем только Javascript ES7/ES8 и библиотеку three.js.   

Желательно:   

- Объекты расставить просто по случайной выборке;   

- Можно все реализовать чисто классом.   

Посмотреть конструктор можно по запросу!

JavaScriptSCSS
6 лет назад
Palavar240898
Андрей 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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