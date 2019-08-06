Основные функции хранилища: - парсинг - хранение данных о файле - выдача данных по api Нужно пофиксить небольшие текущие баги, и добавить новый функционал. Подробности в переписке. Оплата 20$/час
Webgl разработка
Необходимо доработать проект моделирования 3D кухонь на webgl. Основная работа выполнена. Доработка сцен помещения. Доработка личного кабинета. Схематическая разметка кухонного гарнитура. Создание условий для моделирования кухонных секций, фасадов, дополнительных элементов бытовой техники.
Имеются аналоги.
Принцип работы будет построен на том, что будет даваться определенный алгоритм и его основная задача и все это надо будет оперативно оптимизировать в оптимальный вид.
Все функции уже написаны и готовы, их остается только оптимизировать и устранить перегруженность кода для того, чтобы проект можно было дальше масштабировать.
Требования:
- JavaScript ES7/ES8
- three.js и WEBGL в общем
- SCSS
- Webpack
Алгоритм поиска пересечений моделей WEBGL в трехмерном пространстве, ограниченном +-2 по всем вертикалям. И изменить цвет объекта, который пересекся с другим случайным объектом.
Обязательно:- Используем только Javascript ES7/ES8 и библиотеку three.js.
Желательно:
- Объекты расставить просто по случайной выборке;
- Можно все реализовать чисто классом.
Посмотреть конструктор можно по запросу!
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