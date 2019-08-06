Основные функции хранилища: - парсинг - хранение данных о файле - выдача данных по api Нужно пофиксить небольшие текущие баги, и добавить новый функционал. Подробности в переписке. Оплата 20$/час
Требуется система управления заказами
Занимаемся написанием студенческих работ.
Нужна CRM система для привязки к сайту, для организации работы.
Всего 4 роли:
-заказчики
-исполнители - они непосредственно выполняют наши заказы.
-менеджер(ы) - он(и) координирует всю работу и пропускает через себя все
заказы, т.е. являются некими посредниками между заказчиками и исполнителями.
-руководитель – наблюдатель, координатор при необходимости
Требуется автоматизировать всю работу через менеджера. Нужно предложить своё решение
(одну систему или связку нескольких), возможно есть готовое решение.
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Суть/Механизм работы таков:
1. От студента поступает заказ на работу (в идеале - он должен заполнить форму,
в которой указывает все детали работы, прикрепляет свои сопутствующие файлы и
тд, нажимает "отправить" и его заказ поступает в систему).
2.Менеджер видит новый заказ, общается с заказчиком, уточняет детали и оценивает
заказ. Отправляет студенту стоимость этой работы.
3. Студент получает сообщение о стоимости работы и если она его устраивает, то
он делает заказ, внося оплату через платёжный шлюз, деньги зачисляются на его
баланс в личном кабинете, списывается предоплата, система уведомляет об оплате менеджера.
4. Менеджер увидел оплату и помещает этот заказ в
ротатор/"фриланс-биржу" для исполнителей, назначая стоимость или
предоставляя возможность назвать свою цену.
5. Исполнители видят в ленте новостей/новых заданий (+получают уведомления на
телефон, е-мейл, в приложении и тд) постоянно-появляющиеся новые заказы и либо
берут их себе на выполнение, если цена уже назначена, либо оценивают работу.
Также автоматом работает система рейтинга для исполнителей (за то, что взял
заказ, отказался и тд)
6. Если исполнитель взял заказ, то чтобы было уже как в CRM - даты, сроки,
дедлайны, ответственные и тд и тп.
7. Исполнитель выполнил заказ - передал менеджеру как готовый (на проверку).
Менеджер проверил, если всё нормально - отправил студенту – прикрепил к заказу
как готовый вариант. Заказчик вносит доплату и скачивает работу в личном
кабинете.
8.В дальнейшем, если студент обратился за доработками - то чтобы была возможность
продолжить общение по этому заказу, в самой системе, т.е. чтобы история
сохранялась.
9. Ну и также - накопительная система скидок для клиентов-студентов (внутри их
кабинетов), система мотивации/рейтинга/контроля для менеджеров и исполнителей,
т.к. собственник проекта будет в роли наблюдателя, стратегического руководителя,
в своем личном кабинете он должен иметь возможность все этапы работы, заказы,
менять менеджеров и авторов.
Заявки фрилансеров
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