Требуется система управления заказами

Занимаемся написанием студенческих работ.

Нужна CRM система для привязки к сайту, для организации работы.

Всего 4 роли:

-заказчики

-исполнители - они непосредственно выполняют наши заказы.

-менеджер(ы) - он(и) координирует всю работу и пропускает через себя все

заказы, т.е. являются некими посредниками между заказчиками и исполнителями.

-руководитель – наблюдатель, координатор при необходимости

Требуется автоматизировать всю работу через менеджера. Нужно предложить своё решение

(одну систему или связку нескольких), возможно есть готовое решение.

--------------

Суть/Механизм работы таков:

1. От студента поступает заказ на работу (в идеале - он должен заполнить форму,

в которой указывает все детали работы, прикрепляет свои сопутствующие файлы и

тд, нажимает "отправить" и его заказ поступает в систему).

2.Менеджер видит новый заказ, общается с заказчиком, уточняет детали и оценивает

заказ. Отправляет студенту стоимость этой работы.

3. Студент получает сообщение о стоимости работы и если она его устраивает, то

он делает заказ, внося оплату через платёжный шлюз, деньги зачисляются на его

баланс в личном кабинете, списывается предоплата, система уведомляет об оплате менеджера.

4. Менеджер увидел оплату и помещает этот заказ в

ротатор/"фриланс-биржу" для исполнителей, назначая стоимость или

предоставляя возможность назвать свою цену.

5. Исполнители видят в ленте новостей/новых заданий (+получают уведомления на

телефон, е-мейл, в приложении и тд) постоянно-появляющиеся новые заказы и либо

берут их себе на выполнение, если цена уже назначена, либо оценивают работу.

Также автоматом работает система рейтинга для исполнителей (за то, что взял

заказ, отказался и тд)

6. Если исполнитель взял заказ, то чтобы было уже как в CRM - даты, сроки,

дедлайны, ответственные и тд и тп.

7. Исполнитель выполнил заказ - передал менеджеру как готовый (на проверку).

Менеджер проверил, если всё нормально - отправил студенту – прикрепил к заказу

как готовый вариант. Заказчик вносит доплату и скачивает работу в личном

кабинете.

8.В дальнейшем, если студент обратился за доработками - то чтобы была возможность

продолжить общение по этому заказу, в самой системе, т.е. чтобы история

сохранялась.

9. Ну и также - накопительная система скидок для клиентов-студентов (внутри их

кабинетов), система мотивации/рейтинга/контроля для менеджеров и исполнителей,

т.к. собственник проекта будет в роли наблюдателя, стратегического руководителя,

в своем личном кабинете он должен иметь возможность все этапы работы, заказы,

менять менеджеров и авторов.