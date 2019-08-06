Доработка страницы ASP.NET

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Имеется страница ASP.NET MVC, которая уже взаимодействует с WCF сервисом (исходники есть) На вход сервису подаётся изображение, на выходе получаем некий объект, который содержит в себе распознанные данные того самого изображения со всеми необходимыми метаданными. Необходимо отобразить эти данные так, как это изображено в приложенных файлах .

ASP.NET
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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