Приложение является инструментом управления HR процессами для компаний среднего и крупного бизнеса. Портал является основным инструментом управления процессами персонала в компании-пользователе, как для сотрудника, так и для руководства. Приложение ...
Поиск решения на PHP
Доброго времени суток.
Суть проекта: есть сайт xn--90adear. xn--p1ai/ check/auto#WVWZZZ3CZ9E024442 (работает только с Российскими IP). На нем присутствует Google Recaptcha V3.
Недавно они усложнили работу. В режиме инкогнито запросы не проходят ({"code":201,"message":"Проверка с помощью Google reCaptcha v3 не была пройдена, повторите попытку."}). Но, при отправке запроса из браузере, в котором пользователь авторизован в гугле – все работает. Также, работает в Андроид и iOS приложениях.
Необходимо изучить работу сайта и написать простой скрипт, который обходит РеКапчу с помощью сервиса rucaptcha В качестве библиотеки для работы с этим сервисом можно использовать гитхаб jumper423 /decaptcha/blob/master/docs/RuCaptchaReCaptchaV3-ru На сервере в данный момент не получается обойти капчу этим способом. Возможно, что-то упустил. Прокси пробовал, не помогло.
Аккаунт RuCaptcha для тестов ваш. В результате ожидаю увидеть PHP скрипт, на входе VIN, на выходе json ответа запроса истории регистрации.
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